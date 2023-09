Martín Blanco (PP) sobre si descarten abstenir-se en una investidura de Sánchez: "Ja en parlarem"

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha valorat que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, està obert a concedir l'amnistia per ser investit president del Govern central amb els vots independentistes i, preguntat per si descarta l'abstenció del PP en una investidura de Sánchez, ha respost: "Ja en parlarem".

"A partir de la setmana que ve, si finalment Feijóo no aconsegueix els suports necessaris, ja en parlarem. Espanya necessita que els dos grans partits tinguin altura de mires", ha defensat en una entrevista a TV3 d'aquest dijous recollida per Europa Press, en la qual ha dit que per això els populars han reclamat l'abstenció dels socialistes.

Martín Blanco ha dit que l'amnistia amoïna enormement el conjunt de la ciutadania i ha opinat que Feijóo va encarar "amb valentia i audàcia" la qüestió durant la seva intervenció.

Així mateix, ha definit el PP com "un partit responsable, d'estat, que tindrà molt clar que el debat públic és molt plural i divers, no es pot circumscriure tot a la qüestió de l'amnistia".

Ha assegurat que "trobaran sempre" el PP disposat a abordar qüestions de Catalunya, mentre que ha sostingut que l'amnistia únicament interessa als polítics independentistes.