Martín Blanco qualifica de "situació esperpèntica" que Rull rebi Rovira

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha qualificat de situació "esperpèntica i anòmala en un estat democràtic de dret" que el president del Parlament, Josep Rull, rebi aquest dijous la secretària general d'ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, al Parlament després del seu retorn de Suïssa.

"A mi em semblen una enorme aixecada de camisa les imatges de la senyora Rovira tornant de Suïssa com si tornés del llunyà oest per un camí de cavalls. Em sembla que és una aixecada de camisa per al conjunt dels ciutadans de Catalunya aquesta imatge icònica que han volgut convertir en la imatge del retorn d'un exili", ha dit en una roda de premsa.

A parer seu, aquesta imatge demostra "fins a quin punt els partits separatistes menyspreen la intel·ligència del conjunt dels ciutadans de Catalunya i sobretot també menyspreen la memòria dels veritables exiliats".

Martín Blanco ha criticat que Rovira "ha continuat vivint a Suïssa còmodament instal·lada amb el seu partit polític".

"Avui el senyor Josep Rull, lluny de posar sordina a aquest espantall, el que fa és sublimar-lo amb una visita de la senyora Rovira", ha resolt.