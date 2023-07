Martín Blanco (PP): "La policia no infiltra cap agent per raons supèrflues o arbitràries"

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que "la policia no infiltra cap agent per raons supèrflues o arbitràries, sinó que ho fa amb un mandat judicial i ho fa d'acord amb un criteri raonable de perillositat dels grups investigats".

Així ho ha dit aquest divendres en unes declaracions als periodistes, preguntat per la informació que ha avançat 'La Directa' segons la qual una agent de la Policia Nacional presumptament es va infiltrar en iniciatives antiracistes, independentistes i en defensa de l'habitatge i es va matricular en un grau de la Universitat de Girona (UdG) amb una identitat suposadament falsa.

"Necessitem que aquells que volen atemptar contra l'estabilitat del país, que volen atemptar contra la convivència, estiguin lògicament vigilats per la policia", ha sostingut.

Així mateix, ha preguntat quins són els grups als quals es fa referència perquè, a parer seu, moltes vegades "semblava que eren grups de persones pacífiques, agrupades al voltant d'una idea magnífica i en realitat acabaven sent CDR o grups que tenien alguna vinculació amb alguna actuació contrària a l'ordenament democràtic".

"Crec que és el més normal, és el que fan a tots els països democràtics del món i també a Espanya", ha resolt.