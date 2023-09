Martín Blanco (PP) opta per fórmules "assumibles" per a la convivència sense reformar l'Estatut

BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Congrés dels Diputats, Nacho Martín Blanco, ha apostat per "trobar fórmules que siguin assumibles per al conjunt d'Espanya, que permetin una convivència harmònica entre espanyols" a Catalunya, però sense reformar l'Estatut.

"Les aventures de reforma estatutària, per definició, em generen un cert escepticisme" ha dit en una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en què ha criticat la reforma de la Constitució encoberta, textualment, que va ser l'Estatut del 2006.

Sobre una eventual negociació del PP amb Junts per investir el candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sostingut que li "semblava raonable" explicar-los el projecte d'investidura, però que ja no és assumible ateses les premisses d'amnistia i autodeterminació presentades per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

També ha assegurat que troba comprensible el tuit del president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, en què rebutja el diàleg amb Junts, perquè "fa molts anys que pateix els excessos dels partits nacionalistes".

Així mateix, Martín Blanco ha sostingut que també entén el que s'havia dit des de la direcció nacional del partit, en les seves paraules, i que "aquesta doble comprensió" no li sembla en absolut contradictòria.

EL CATALÀ AL CONGRÉS

També s'ha referit a la proposició de llei de reforma del Reglament del Congrés registrada dimecres per fer servir les llengües cooficials a la cambra baixa, que ha valorat com un "nyap".

Ha subratllat que li sembla un "disbarat" veure com ciutadans espanyols que tenen una llengua compartida mantinguin converses al Congrés amb orelleres, textualment, la qual cosa a parer seu no representa la realitat d'Espanya.