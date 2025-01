Blanco, sobre les votacions amb Junts: "És una coincidència bona per a Espanya"

No té "cap problema" a coincidir-hi, però qualifica Puigdemont de funest per a Catalunya

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha defensat que coincidir en elements importants de la vida política amb partits com Junts és "una coincidència bona per a Espanya".

"Quan hi ha elements de la vida política importants en els quals un partit pot coincidir amb un altre, sempre que no es posi en dubte el programa del PP, i per descomptat que no es posi en dubte la Constitució espanyola, crec que és una coincidència bona per a Espanya", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Preguntat per si el líder de Junts, Carles Puigdemont, ara és un interlocutor vàlid després que el PP l'hagi qualificat de pròfug de la justícia, ha dit que no tenen "cap problema" a coincidir-hi, tot i que l'ha qualificat de figura funesta.

"Ha estat una figura funesta per a la història de Catalunya, una figura que ha fet molt de mal a la convivència i que encara continua generant més soroll i més distorsió que coses positives per a Catalunya", ha valorat.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

En preguntar-li si li sembla correcte que Miguel Ángel Rodríguez, assessor de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admetés que va filtrar uns correus per defensar la parella d'Ayuso d'un possible cas de frau a Hisenda, ha rebutjat pronunciar-se perquè implica "desviar el focus sobre la degradació institucional" que, creu, ha suposat el govern de Pedro Sánchez.

"Tot el que no sigui parlar de l'escàndol, que posa Espanya en una situació de feblesa democràtica, que el fiscal general de l'Estat estigui imputat per delictes tan greus... Tot el que no sigui parlar d'això, em sembla superflu, sobrant", ha dit.

COMMEMORACIÓ DE LA MORT DE FRANCO

Martín Blanco també ha assenyalat que els actes que impulsa el Govern central per commemorar els 50 anys de la defunció del dictador Francisco Franco i el final de la dictadura són una cortina de fum de Sánchez "perquè no es parli dels problemes judicials de la seva dona, del seu germà, de la seva família i del seu entorn polític".

Ha defensat que el PP no assisteixi a aquests actes, ha criticat que la Generalitat també impulsi commemoracions durant aquest any en aquest sentit i ha defensat que la dreta i el centrisme també van participar en la Transició: "L'Espanya d'avui no té res a veure amb l'Espanya de fa 50 anys, i això és gràcies no només a l'esquerra, sinó també a la dreta, al centrisme".