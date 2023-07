Martín Blanco (PP) descarta "qualsevol tipus de pèrdua de drets" en els pactes PP-Vox

Creu que el PP s'hauria de plantejar facilitar la investidura de Sánchez si fos el més votat



BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha garantit que no es produeix "cap tipus de pèrdua de drets per governar amb un partit, sobretot perquè el PP es mostra ferm" amb les seves conviccions i principis, ha dit en referència als pactes amb Vox.

"És evident que cap pacte dels que ha fet el PP en els últims anys ha suposat una pèrdua de drets, per molt que el PSOE estigui alimentant la por", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha confiat que el PP guanyi i governi en solitari --ha plantejat que pugui fer-ho amb majoria absoluta i amb un resultat històric a Catalunya--.

Ha defensat que la política de pactes del PP estigui presidida pel principi que "el PP no pot cedir en qüestions essencials de la seva trajectòria política i del seu programa: hi ha qüestions absolutament ineludibles, com el respecte a la igualtat, al principi de llibertat i al fet que no es perdin drets que han costat molt d'aconseguir al nostre país".

"El PP no farà cap pas enrere en qüestions que tenen a veure amb drets adquirits", la igualtat i la violència masclista --que per ell són línies vermelles--, per la qual cosa ha insistit que aquests drets estaran garantits tant si el PP governés en solitari després de les eleccions generals com si pactés amb altres partits per tenir el suport per governar.

Martín Blanco ha sostingut que el president del Govern central, el socialista Pedro Sánchez, "ha creuat una línia vermella en democràcia certament inadmissible, que és pactar amb el braç polític d'una banda terrorista", cosa que creu que desnaturalitza la política de pactes a Espanya, per la qual cosa troba inconcebible que els socialistes pretenguin dir al PP amb qui poden pactar, segons ell.

"Sempre que es respecti el nostre programa de principis fonamentals de la Constitució, el marc constitucional, el marc democràtic i la unitat d'Espanya com a base fonamental de convivència entre ciutadans, nosaltres estem oberts a acords", ha afegit, i ha assenyalat que un pacte amb Vox seria una possibilitat, com també ho seria un pacte amb els socialistes.

Preguntat per si ser contrari a l'Estat de les Autonomies és anticonstitucional, ha assenyalat que "s'hi pot ser contrari, però mentre s'accepti que no es pot intentar o assolir l'objectiu per vies il·legals, no es deixa de ser un partit que respecta la Constitució, i aquesta és la diferència amb Vox" i els partits independentistes catalans, segons ell.

Martín Blanco considera que "seria una pena" i una mala notícia que es traslladés al Congrés el cordó sanitari contra Vox que es va institucionalitzar al Parlament entre ERC, Junts, la CUP, els comuns i el PSC-Units, ja que afirma que aquests acords són contraris al pluralisme i al respecte a la llibertat i a la democràcia.

INVESTIR SÁNCHEZ?

Preguntat per si el PP facilitaria la investidura de Sánchez per evitar pactes amb Bildu si el PSOE fos el més votat, ha pronosticat que es tracta d'un escenari poc probable, però "en reciprocitat, si es donés el cas el PP hauria de considerar aquesta possibilitat".

"El PP està disposat a fer tot el que vagi en la línia d'evitar que la governació d'Espanya estigui en mans dels qui volen liquidar la unitat d'Espanya i trencar el pacte constitucional", ha garantit.

Així, planteja per al PP el mateix que els populars han plantejat al PSOE: facilitar la investidura del candidat de l'altre partit si és el més votat, bé sigui Sánchez per al PSOE o Alberto Núñez Feijóo per al PP.

PRESCINDIRIA DE LA TAULA DE DIÀLEG

Ha defensat que, sempre que ha governat el PP, a Catalunya li ha anat bé: "I anar-li bé les coses a Catalunya no vol dir que li vagin bé les coses als partits nacionalistes", cosa que creu que és el que ha passat amb Sánchez.

En aquest sentit, ha assegurat que "res del que s'ha plantejat en la mal anomenada taula de diàleg ha estat en pro de l'interès general dels ciutadans de Catalunya, sinó que ha estat en pro de l'interès mesquí d'uns polítics que volien que se'ls condonessin les penes o que es fos extremadament magnànim amb ells, però això no ha beneficiat en res Catalunya".

La taula de diàleg "és una autèntica faramalla que per a l'única cosa que ha servit ha estat per apuntalar Sánchez en el poder, però no ha servit de res per millorar la vida dels ciutadans de Catalunya", motiu pel qual ho considera un instrument fallit i pel qual un govern del PP no comptaria aquesta taula, segons ell.

Martín Blanco ha assegurat que, si governa el PP, treballarà per revertir la "fugida d'empreses" de Catalunya, i ha defensat que el govern de Mariano Rajoy impulsés un decret per facilitar el trasllat de la seu de les empreses a causa de la situació política a Catalunya el 2017.

PAS DE CS AL PP

Considera que el seu pas de Cs al PP ha estat un "canvi raonable, assenyat i previsible" dins la seva trajectòria política i tenint en compte l'actual situació de Cs, per la qual el partit ha decidit no concórrer el 23J després dels resultats dels comicis del 28 de maig.

L'exportaveu de Cs al Parlament ha remarcat que l'oferta del PP per ser el seu cap de llista per Barcelona va arribar després d'anunciar que deixava Cs, i ha descartat valorar si hauria acceptat ser el candidat popular si Cs hagués decidit presentar-se a les eleccions generals.

"Sempre he considerat que no és raonable i em sembla poc edificant que quan algú deixa un partit es dediqui a criticar el seu expartit per racionalitzar les seves pròpies decisions personals", ha afegit Martín Blanco, que no descarta militar en el PP.