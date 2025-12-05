Martín Blanco (PP) defensa la relació parlamentària amb Junts: "No rebutjarem aquells vots"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha defensat aquest divendres la relació parlamentària entre els populars i Junts en aquells projectes que siguin, en les seves paraules, importants per a l'ideari polític: "No rebutjarem aquells vots".
En una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha subratllat que la reforma penal aprovada dijous per augmentar el càstig a la multireincidència --impulsada per Junts i que és una de les exigències al govern de Pedro Sánchez-- en què el PP ha introduït mitja dotzena de canvis no és un acord a tres bandes, sinó una "coincidència a tres".
Ha afirmat que no sap si hi ha hagut trucades entre la seva formació i els postconvergents, però que espera que així hagi estat: "A mi no em preocuparia que hi hagi hagut trucades, el que em preocuparia és que no hi hagués comunicació entre grups parlamentaris".
Ha criticat que Sánchez digués en una entrevista aquesta setmana que considera l'exministre socialista José Luis Ábalos com un desconegut en el pla personal: "És delirant, una cosa que podríem dir fins i tot des del punt de vista psicològic admirable. Has de tenir una barra que esparvera".
Ha criticat que la seva actitud davant Junts és "profundament pusil·lànime" i que l'amoïna la seva manera de comunicar-se amb la societat catalana.