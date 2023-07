Martín Blanco (PP) defensa preservar el català com a "patrimoni col·lectiu" dels espanyols

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha defensat protegir i preservar el català com a "patrimoni col·lectiu" del conjunt dels espanyols.

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions als periodistes davant el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) per presentar les propostes dels populars en matèria de cultura.

"El català i l'espanyol han d'anar sempre de bracet per potenciar les seves respectives dimensions, és evident que l'espanyol és una llengua de base internacional amb una gran capacitat d'arribar a tothom i el català és una llengua que ha de ser protegida", ha afirmat.

MUSEU DE L'HOLOCAUST A MONTJUÏC

Martín Blanco ha plantejat que la muntanya de Montjuïc sigui un "lloc on retre homenatge precisament a la tragèdia jueva, a l'Holocaust" i ha criticat que l'Ajuntament no s'hi hagi mostrat respectuós, segons ell.

"Barcelona té diversos llocs com el Mnac, que són realment un punt d'atracció fonamental per a la cultura i el turisme a la nostra ciutat, i creiem que seria desitjable per a Barcelona tenir un museu de l'Holocaust en record del drama de la tragèdia del segle XX", ha declarat.

BINOMI BARCELONA-ESPANYA

A més a més, Martín Blanco creu que la Generalitat i el Govern central "han tractat amb deixadesa la presència d'Espanya a Barcelona", un binomi Barcelona-Espanya que considera efectiu i que ha proposat reforçar.

"Barcelona és un centre cultural absolutament imprescindible per a Espanya i volem reforçar aquest paper de Barcelona com a capital espanyola també", ha defensat el cap de llista.

Martín Blanco ha considerat fonamentals les entitats i associacions per a la societat barcelonina, per a la cultura catalana i per al conjunt d'Espanya, i per això ha assegurat que el PP es compromet a invertir en cultura de cara a la pròxima legislatura.