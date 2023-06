Martín Blanco (PP) defensa "una majoria que sigui bona" per a Espanya i demana ponts amb el PSOE

Diu que li "agradaria" que Illa presidís la Generalitat i el PP tingués capacitat de decisió

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions generals, Nacho Martín Blanco, ha cridat a conformar "una majoria que sigui bona" per a Espanya després de les eleccions generals i que els populars i els socialistes construeixin ponts, en les seves paraules.

"Hem de ser capaços d'arribar a acords, amb altura de mires, per conformar una majoria que sigui bona per a l'interès general dels espanyols", ha afirmat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dimarts recollida per Europa Press en referència al PP i el PSOE.

Martín Blanco ha dit que s'estima més "els acords cap al centre" preguntat pels pactes del PP i Vox i ha aplaudit la responsabilitat i el sentit d'estat que veu en la seva formació a l'hora d'investir el candidat socialista a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.

Preguntat per si el PP s'abstindria per possibilitar la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, si guanyés les eleccions, ha valorat: "No és que ho entengui jo, és una cosa que fins i tot Núñez Feijóo ha deixat entreveure en algunes entrevistes. Crec que és raonable que els dos grans partits d'Espanya tinguin la capacitat d'entendre's".

"Si realment hi ha tanta preocupació al PSOE pels acords del PP i Vox, que deixi d'arribar a acords amb Bildu, ERC, Junts i totes les forces independentistes i liquidacionistes, i que es posi a disposició dels grans pactes d'estat", ha afirmat.

Ha lamentat que "el PSOE, amb Pedro Sánchez al capdavant, no ha estat a l'altura de la història", i l'ha acusat --textualment-- de claudicar davant l'independentisme.

Ha assegurat que la defensa dels drets LGTBI i la lluita contra la violència masclista --ha enumerat-- "seran línies vermelles del PP sempre que hagi d'arribar a un acord amb qui sigui".

GOVERN SOCIALISTA AMB SUPORT DEL PP

Martín Blanco ha dit que li "agradaria" que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, fos president de la Generalitat amb el suport del PP i que els populars tinguessin capacitat de decisió en l'executiu català.

Ha manifestat "una molt bona opinió del senyor Illa" i ha valorat que un acord entre les dues formacions seria molt beneficiós per a Catalunya si --en les seves paraules-- els socialistes corregissin la seva condescendència davant l'independentisme.

Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha lamentat "qüestions exagerades i amb un cert histerisme per qüestions mediambientals" i ha reivindicat plantejar una solució intermèdia per a l'ampliació de la infraestructura en honor al creixement econòmic.