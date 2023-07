Martín Blanco (PP) crida al constitucionalisme i als catalans assenyats a votar "en massa" a Feijóo

Reyes (PP) assegura que hi ha inversions que "no arribaran a Catalunya" si governa Sánchez

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha fet una crida al constitucionalisme català i als catalans assenyats per votar "en massa" per fer president al candidat popular a la presidència del Govern, Alberto Núñez-Feijóo, diumenge que ve.

"No crec que els constitucionalistes catalans hàgim de tornar a doblegar-nos davant la pretensió de robar-nos els nostres drets", ha dit el cap de llista aquest divendres en l'acte final de campanya del partit a l'hotel Grand Marina de Barcelona, al costat del president del PP de Barcelona, Manu Reyes, i del president del grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.

Martín Blanco ha titllat de necessitat vital que hi hagi un canvi que permeti que Feijóo governi Espanya i ha assegurat que el PP "s'ha convertit en un veritable partit d'Estat amb veritable sentit de l'haver de", i ha afirmat que els seus companys han revertit una imatge que, al seu parer, havien creat nacionalistes i PSC.

Per la seva banda, el president provincial del PP i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, ha demanat el vot dels catalans per aconseguir unes inversions que, segons ell, "no arribaran a Catalunya" si governa l'encara president del Govern i candidat del PSOE a la presidència, Pedro Sánchez, i ha demanat que no es perdi ni un sol vot perquè, ha dit, ell es va quedar a sis vots de la majoria absoluta en el seu municipi.

Finalment, el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmat que a Catalunya hi ha molta gent que és del PP i no sap, i ha afegit que "hi ha tres persones molt interessades que guanyi Sánchez: Arnaldo Otegi, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont".