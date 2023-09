Martín Blanco (PP) creu que l'independentisme està "més feble que mai"

BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha dit aquest dimarts que l'independentisme està "més feble que mai" i ho considera demostrat en la manifestació de l'ANC de dilluns per la Diada i en les últimes eleccions.

En unes declaracions aquest dimarts a TV3 recollides per Europa Press, ha considerat una "llàstima que (Pedro) Sánchez, per les seves exigències personalistes i partidistes, estigui disposat a donar una força al separatisme que no té a les urnes".

També ha advertit que seria un "autèntic disbarat" que un aspirant a la presidència del Govern central mirés de contactar amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per negociar la investidura.