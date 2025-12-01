Martín Blanco (PP) sobre la concentració contra Sánchez: "La podríem catalogar d'èxit"

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha celebrat la concentració organitzada diumenge a Madrid contra el govern de Pedro Sánchez, més enllà de no voler entrar en un debat sobre el nombre d'assistents: "La podríem catalogar d'èxit".
"Hi ha una part important d'espanyols que assumeixen que la situació del Govern central és insostenible. Els tres homes de màxima confiança de Pedro Sánchez, Ábalos, Cerdán i Koldo, els seus mosqueters en la moció de censura contra Mariano Rajoy, són a la presó o en llibertat condicional", ha destacat en una entrevista a 2 Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Després de considerar que la situació és "dramàtica des d'un punt de vista institucional i democràtica", ha defensat les declaracions en la concentració de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ETA i Bildu, i les veu compatibles amb el discurs del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.