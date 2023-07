Martín Blanco (PP) celebra que retirin la immunitat a Puigdemont: "Ningú no està per sobre la llei"

SABADELL (BARCELONA), (EUROPA PRESS)

El cap de llista del PP per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha celebrat aquest dimecres que la justícia europea hagi retirat la immunitat a l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, perquè "ningú no està per sobre la llei".

En unes declaracions després de reunir-se amb uns quants empresaris de Sabadell (Barcelona), ha manifestat respecte per les decisions judicials, també les de caràcter internacional, abans de destacar que "la justícia potser sigui lenta, però és inexorable".

"Puigdemont haurà d'acabar assumint les seves obligacions davant la justícia com qualsevol altre ciutadà. El que demostra aquesta decisió del TGUE és que ningú no està per sobre la llei", ha recalcat.

També creu que la decisió de la justícia europea representa "un suport a l'estat democràtic de dret que és Espanya i al conjunt de les institucions europees".

B-40

Sobre la B-40, ha insistit que li sembla "populista, electoralista i gairebé obscè" que l'acord entre el Govern central i la Generalitat sobre aquesta infraestructura s'anunciés quatre dies abans de l'inici de la campanya electoral.

"El PSOE s'ha acostumat molt a fer aquests anuncis amb motius electorals i cal fer una política seriosa i confiar en el territori", ha manifestat Martín Blanco, que considera que la B-40 és una infraestructura fonamental per al territori.