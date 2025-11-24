Martín Blanco (PP) atribueix l'ascens electoral d'AC a la "política incomprensible" de Junts

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP al Congrés Nacho Martín Blanco ha atribuït l'ascens electoral d'Aliança Catalana (AC) que pronostica aquest dilluns el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) a la "política incomprensible" de Junts.
Ho ha dit en una roda de premsa després que el CEO hagi publicat els resultats de la tercera onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2025, segons el qual el PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla de 38-40 escons, seguit d'ERC (22-23), mentre que Junts i AC empatarien en tercer lloc (19-20).
Per Martín Blanco, el creixement de la formació de Sílvia Orriols és "la conseqüència normal d'haver tingut un president com Carles Puigdemont i Quim Torra, amb actitud infantil i naïf".
"Quan els votants veuen un discurs que els sembla més clar, segurament acabin preferint aquest discurs que és més desacomplexat", ha apuntat el diputat, que també ha afirmat que la política de Junts és irrecognoscible per a l'electorat.
JUNTS "VA A LA DERIVA"
El diputat ha assegurat que Junts "va a la deriva perquè el seu líder, Carles Puigdemont, està començant a fer passos erràtics certament difícils d'entendre perquè està espantat amb el creixement d'un partit que és la culminació de les seves tesis hispanòfobes".
Així, Martín Blanco veu "normal que Junts hagi acabat tenint una situació realment complicada des del punt de vista electoral", després que el CEO hagi vaticinat una pèrdua d'uns 15 escons respecte als que té ara la formació de Puigdemont al Parlament.
"AC, Junts i ERC competeixen per un mateix electorat separatista i un amb pòsit hispanòfob que és impropi de democràcies modernes, i des d'aquest punt de vista crec que és important dir les coses pel seu nom", ha subratllat.