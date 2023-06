Martín Blanco (PP) aspira a un resultat "excepcional" que doni la victòria a Feijóo

Es mostra "satisfet" amb el preacord del PP i Vox per governar la Comunitat Valenciana



BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP per Barcelona a les generals, Nacho Martín Blanco, ha afirmat aquest dijous que aspira a que la seva candidatura aconsegueixi un resultat "excepcional" per ser decisius en la victòria del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 23 de juliol.

Ho ha dit en una roda de premsa al costat del president del PP a Barcelona, Manu Reyes, una setmana després d'anunciar que deixava Cs en assegurar que era "pessimista" amb la viabilitat del partit taronja.

Martín Blanco ha dit que se sent còmode en l'etapa que enceta al PP i ha augurat que Feijóo "pot obtenir uns resultats magnífics" en les eleccions generals.

Ha sostingut que Espanya travessa un "període de degradació institucional sense precedents" i que el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha posat el país en mans dels populistes i dels qui busquen la divisió de l'Estat, segons ell.

DEIXAR ENRERE L'ESTIGMATITZACIÓ

Ha defensat que els resultats obtinguts pel PP a Catalunya en les eleccions municipals del 28 de maig indiquen que els populars "han recuperat la simpatia d'una part important dels catalans".

"Ha caigut en sac foradat l'estigmatització que els independentistes havien fet del PP", ha afegit.

PROJECTE "LLEIAL" A LA COMUNITAT VALENCIANA

Preguntat per com valora el preacord al qual han arribat el PP i Vox per governar a la Comunitat Valenciana, ha dit estar "satisfet" amb el fet que el PP torni a liderar la Generalitat Valenciana.

"La política valenciana s'havia convertit en una cosa molt semblant a la política nacionalista catalana", ha argumentat Martín Blanco, que ha convingut en la necessitat d'un projecte que sigui lleial a la resta d'Espanya.

En relació amb la política lingüística impulsada pel president en funcions de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el candidat popular ha afirmat que suposava "el menyspreu i l'exclusió de l'espanyol".

Ha argumentat que ell sempre ha defensat "el cultiu de la llengua catalana però sense que s'exclogui l'espanyol de la vida pública".