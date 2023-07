Martín Blanco (PP) acusa Sánchez de fer que Vox "sembli una cosa més gran" del que és

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha acusat aquest dijous el president del Govern central i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, de fer que Vox "sembli una cosa més gran del que realment és".

Així s'ha expressat el cap de llista del PP en unes declaracions als periodistes a Cornellà de Llobregat (Barcelona) preguntat pel debat de dimecres a la nit a RTVE, al qual el líder i candidat del PP a la presidència del Govern central, Alberto Núñez-Feijóo, no va assistir.

"Era un debat, com deia ahir, perquè Sánchez pogués continuar amb la seva campanya, amb la seva croada, i continués parlant del que li interessa, que és parlar de (Santiago) Abascal tot el dia", ha sostingut el candidat.

Sobre l'absència de Feijóo, Martín Blanco ha assegurat que "els ciutadans el que volen són propostes" i ha valorat que el PP ha explicat les seves propostes en profunditat durant la campanya electoral.

RODALIES

Preguntat pel traspàs de competències de Rodalies Renfe que demana el Govern de la Generalitat, Martín Blanco ha afirmat que "l'important és que Rodalies funcioni, no qui en tingui la competència".

"Com sempre, els partits nacionalistes el que fan és xantatge al Govern d'Espanya", ha valorat Martín Blanco, que també ha afirmat que el Govern només pensa, segons ell, a oferir un trofeu per dir que han aconseguit el traspàs de competències.

"Rodalies fins ara no ha funcionat o no ha funcionat prou bé, i el que hem d'aconseguir és que les administracions públiques, Govern central, Generalitat i Ajuntament de Barcelona, o on correspongui, es comprometin al bon funcionament de les infraestructures", ha conclòs.