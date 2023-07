Martín Blanco (PP) acusa el PSOE de fer "xantatge" amb la situació política a Catalunya

Fernández demana que sigui l'interlocutor dels interessos de Catalunya davant el conjunt d'Espanya



BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha acusat aquest divendres el PSOE de fer de la situació política a Catalunya un "element de xantatge" cap al PP.

"Em sembla poc democràtic plantejar que l'alternança política pot donar pas a una situació d'inestabilitat política", ha sostingut en una conferència del Fórum Nueva Economía a Barcelona en la qual també ha intervingut el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, per presentar el candidat.

Martín Blanco ha assegurat que "efectivament la situació (a Catalunya) és millor avui que el 2017", però ho ha atribuït al fet que la societat catalana té, a parer seu, ganes de girar full i ja no comparteix els criteris d'aleshores.

"La societat catalana necessita discursos d'afectes mutus, recíprocs, de respecte entre catalans i espanyols, i això no s'aconsegueix amb una política claudicant amb condescendència als partits nacionalistes", ha sostingut el candidat, que ha afirmat que recuperar Catalunya no es fa dient absolutament a tot que sí, en les seves paraules.

Així, Martín Blanco ha afirmat que Catalunya està en un altre estadi que obliga que el següent Govern d'Espanya sigui ferm en la defensa de la legalitat, i ha criticat el president del Govern central, Pedro Sánchez, per afeblir el marc legal amb la derogació del delicte de sedició "no per una qüestió de bondat" sinó per l'interès de mantenir-se al govern, segons ell.

En la mateixa línia, ha lamentat que el Govern central ha impulsat lleis ideològiques, en les seves paraules, i ha sostingut que la llei del 'sí és sí' "ha estat una calamitat administrativa que molts ciutadans no han entès".

INTERLOCUTOR DAVANT UN "CONVERGENT SOMRIENT"

En la seva intervenció, Fernández ha demanat a Martín Blanco que recordi a Madrid "que no es deixin seduir pel clàssic nacionalista somrient que insulta Espanya a Barcelona però a Madrid es transforma en un mercader complaent i afalagador".

A més a més, també li ha demanat que sigui ell l'interlocutor dels interessos de Catalunya davant el conjunt d'Espanya per evitar que ho sigui "un convergent somrient".