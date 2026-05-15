Martí (UNRWA) veu una situació "inhumana" a Gaza i alarmant a Cisjordània

Critica que Israel "no té cap interès a implementar el pla de pau"
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
La directora a Espanya de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA), Raquel Martí, ha alertat de la "situació absolutament inhumana" dels palestins a Gaza, a més de la situació alarmant a Cisjordània.
Ho ha dit aquest divendres durant la inauguració de la Llibreria Finestres Palestina a Barcelona, en la qual ha cridat a la reflexió sobre el patiment del poble palestí i sobre les "violacions" dels drets humans.
Martí ha subratllat que, des de la declaració de l'alto el foc, Israel ha continuat atacant la població a Gaza, amb "més de 800" víctimes, i al Líban, i també està obstaculitzant l'entrada d'ajuda humanitària, de subministraments i de productes per erradicar les plagues d'insectes i rates que conviuen amb la població.
"Israel ha destruït tota la infraestructura de Gaza, la població viu amuntegada a zones on no hi ha absolutament res, no hi ha aigua, no hi ha higiene", ha lamentat.
Així mateix, ha criticat que Israel "no té cap interès a implementar el pla de pau" i que l'administració nord-americana de Donald Trump s'ha oblidat, ha dit, del pla de pau que va impulsar.
"No només continua la seva presència a Gaza, sinó que, a més, cada dia augmenta el que anomenen la línia groga, la zona que està ocupada per l'exèrcit israelià", ha assenyalat Martí.
CISJORDÀNIA
També ha apuntat a la situació "absolutament alarmant" de Cisjordània i ha afirmat que Israel ha aprofitat durant els últims dos anys, a l'ombra del que ha passat a Gaza, per construir més assentaments i demolir infraestructures.
"I, per primera vegada des de l'any 2005, per bombardar els camps de refugiats. Ha produït el desplaçament més gran de persones des del 1967, 40.000 persones desplaçades. A això s'hi uneix la constant violència dels colons i l'exèrcit israelià", ha afegit.
Martí ha assegurat que "no es pot descriure el grau de patiment al qual s'està sotmetent la població palestina i el grau de violació del dret internacional humanitari" i ha lamentat que el nou paradigma internacional es basa, a parer seu, en la llei del més fort.
"FONAMENTAL TENIR UN LLOC AIXÍ"
La directora de l'Agència de l'ONU a Espanya ha assistit a la inauguració de la Llibreria Finestres Palestina, "l'única llibreria especialitzada en aquest tema", ha destacat.
"Israel no només colonitza les seves terres, sinó que també intenta colonitzar el seu pensament i intenta colonitzar la seva cultura. És fonamental tenir un lloc així", ha conclòs sobre la literatura i la cultura palestina que mostra el fons d'uns 4.000 llibres de la llibreria.