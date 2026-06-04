Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas es disputaran en primàries la candidatura de Junts a Barcelona

JUNTS PER BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts en l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la diputada en el Congrés Pilar Calvo; la secretària primera de l'Mesa del Parlament i diputada Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas es disputaran en un procés de primàries encapçalar la candidatura de Junts a l'Alcaldia de Barcelona per a les eleccions municipals de 2027.
En un comunicat aquest dijous, el partit ha explicat que la Comissió Municipal Territorial (CMT) de Junts ha proclamat les quatre precandidaturas admeses a participar en el procés de primàries.
Els quatre precandidats hauran de reunir avals, des d'aquest divendres i fins a l'11 de juny, per poder continuar amb el procediment d'elecció.
Una vegada finalitzat aquest termini, la Comissió analitzarà el resultat de la recollida d'avals i determinarà el mecanisme definitiu per a l'elecció de la candidatura, segons l'establert en el calendari aprovat pel partit.
Junts va activar el dilluns el procés d'elecció de l'alcaldable amb la constitució d'aquesta Comissió, que és l'òrgan que s'encarregarà de pilotar el procés.