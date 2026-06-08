Martí, Calvo i Cuevillas obtenen els avals per concórrer a les primàries a Barcelona

Falta saber si Freixa també els aconseguirà
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la diputada al Congrés Pilar Calvo, i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, han aconseguit els avals per concórrer al procés de primàries per elegir el candidat del partit a les municipals a Barcelona.
Ara falta saber si la secretària primera de la Mesa del Parlament i diputada, Glòria Freixa, els aconseguirà recopilar: els aspirants tenen fins dijous i serà la Comissió Municipal Territorial (CMT), òrgan que pilota el procés, l'encarregada de validar-los.
El primer a aconseguir-ho ha estat Jordi Martí que, en una anotació a X recollida per Europa Press, ha agraït la confiança i ha destacat que els suports li donen "més força".
En un missatge a X, Calvo ha assegurat que vol tornar a fer brillar Barcelona com a capital de Catalunya i "deixar enrere anys de subordinació i decadència" dels governs dels alcaldes Jaume Collboni i Ada Colau.
Cuevillas també ha agraït el suport i ha dit que els precandidats han de poder "confrontar idees, projecte i visió" a favor de Barcelona.