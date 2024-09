Marta Vilalta no formarà part de les candidatures d'ERC

La portaveu ha negat saber qui va ordenar la campanya contra Maragall



BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del grup parlamentari ERC, Marta Vilalta, ha anunciat aquest dimarts que no formarà part de cap de les quatre candidatures d'ERC.

Ho ha fet en una entrevista a Més324, en la qual ha dit que "és una decisió presa fa temps", que fins ara només hi havia comunicat a una reunió interna, i que no formarà part de cap candidatura perquè creu que ha d'haver-hi una renovació al partit.

Vilalta ha avançat que a partir del 30 de novembre es posarà a la disposició de la direcció d'ERC i que, fins aleshores, estarà "compromesa amb les responsabilitats" que té actualment com a secretària general adjunta.

ELS CARTELLS DE MARAGALL

Sobre l'estructura B del partit, Vilalta ha dit que l'Executiva Nacional ha pres una sèrie de mesures i ha obert quatre expedients sancionadors i que la investigació està en mans de la Comissió de Garanties, un òrgan independent que espera que esclareixi aquest assumpte amb la "màxima celeritat".

La portaveu ha dit que espera que els resultats serveixin perquè s'assumeixin responsabilitats i, sobretot, per posar les bases perquè no es torni a repetir, perquè "qüestions com les dels cartells d'assenyalar als malalts d'Alzheimer no tenen cabuda ni en Esquerra Republicana ni en la societat".

En aquest sentit, ha dit sentir-se avergonyida i ha reiterat les disculpes a la família Maragall i a tots els malalts afectats per aquesta malaltia i als seus familiars, al·legant que ho faran "les vegades que faci falta" i ha assegurat no saber qui ordenava aquestes campanyes.

Sobre el paper de Sergi Sabrià, que va presentar la seva dimissió, ha dit que "creu que va donar ell mateix totes les explicacions que va creure oportunes" i ha reiterat no saber qui està darrere d'una qüestió de la qual el partit s'avergonyeix.

"Estem tacats", ha reconegut Vilalta, que ha dit que la seva missió com a partit ara és recuperar la confiança, l'honestedat i integritat que, en les seves paraules, ha caracteritzat a ERC al llarg de la seva història.