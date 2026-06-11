Publicat 11/06/2026 15:59

Marta Vidal, nova presidenta de la DO Cava

La presidenta de la DO Cava, Marta Vidal
D.O. CAVA

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

El ple del Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) Cava ha nomenat Marta Vidal com a nova presidenta de l'ens per a un període de quatre anys, informa la DO en un comunicat aquest dijous.

Vidal és la primera dona que dirigirà la DO i té l'objectiu de "generar una visió compartida del sector per poder posicionar el cava on realment es mereix".

La nova presidenta ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector bancari, i des del 2017 és CEO del celler Vallformosa.

Contador

Contingut patrocinat