Marta Rosique (ERC) anuncia que no formarà part de les llistes d'ERC el 23

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'Exteriors i diputada d'ERC al Congrés, Marta Rosique, ha anunciat aquest dissabte que no formarà part de les llistes dels republicans en les eleccions generals per al pròxim 23 de juliol i deixarà el seu càrrec com a diputada el 16 d'agost.

En un comunicat en el seu perfil de Twitter, recollit per Europa Press, Rosique ha explicat que ha comunicat la seva decisió davant el Consell Nacional de Jovent Republicà (les joventuts d'ERC), organització en la qual milita.

Ha assenyalat que es tracta d'una decisió que va prendre "molt abans d'imaginar que es convocarien aquestes eleccions de manera sobtada" i ha assegurat que ha decidit buscar feina fora de la política, textualment.

"Per fer política institucional amb voluntat rupturista cal tenir sempre la porta oberta a anar-se'n i, perquè això sigui possible, un dels elements imprescindibles és tenir experiència laboral a part", ha argumentat.

Rosique ha enviat un missatge d'agraïment per la confiança dipositada en ella i ha afirmat que la decisió "no la desvincula en cap cas" dels seus ideals.