Marta Molina (ERC) creu que l'Estat "n'haurà d'assumir les conseqüències" si va a la presó

Declararà aquest dimecres per videoconferència

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, investigada per la causa de Tsunami Democràtic, ha avisat aquest dimarts que "l'Estat haurà d'assumir les conseqüències de tornar a tenir presos polítics" si finalment ingressa a la presó.

"Soc conscient que puc anar a la presó, i ho assumeixo, però l'Estat haurà d'assumir les conseqüències de tornar a tenir presos polítics", ha reivindicat durant un acte en suport seu a Barcelona.

Ha defensat la "decisió política" de declarar aquest dimecres per videoconferència pel cas Tsunami, en què se l'investiga per terrorisme, igual que la secretària general del partit, Marta Rovira, l'interrogatori de la qual per ara s'ha acordat suspendre, entre altres republicans.

ACUSACIONS "ABSURDES"

"També cal que hi hagi algú aquí i els qüestioni les seves acusacions absurdes", ha afegit Molina, a més de posar en valor la feina dels seus companys per textualment fer valer els seus drets polítics.

Així mateix, ha descrit com un "triomf de la democràcia" la llei d'amnistia, per a la qual la Junta de Portaveus del Congrés ha fixat el pròxim 30 de maig per celebrar-ne l'últim debat i aprovació.