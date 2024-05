Marta Molina (ERC) assegura davant el jutge que Tsunami va ser un moviment pacífic i no terrorista

Insisteix que els missatges que va emetre la plataforma van ser "crides a la no-violència"

MADRID/BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, ha assegurat aquest dimecres davant el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón que Tsunami Democràtic va ser un moviment pacífic que no va incitar a la violència i "molt menys" a cometre actes terroristes.

Així ho ha confirmat la seva advocada, Marina Roig, en unes declaracions als mitjans davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en què ha explicat que en la seva declaració com a investigada Molina ha assegurat que tots els missatges que va enviar la plataforma independentista van ser "crides a la no-violència i a la desobediència civil".

Segons la lletrada, la dirigent d'ERC ha insistit que l'única cosa a la qual es va encoratjar va ser a una "mobilització pacífica de la ciutadania". "Per tant ha defensat que no va ser un moviment violent i molt menys terrorista", ha afegit, després d'assenyalar que Molina ha detallat que "no ha emès mai cap comunicat o cap missatge per convidar a la violència".

L'advocada ha incidit que Molina ha detallat a més que els missatges que es van enviar la tardor del 2019 --quan es van produir els aldarulls que s'atribueixen a Tsunami-- "convidaven la ciutadania a una protesta pacífica dins una estratègia no-violenta".

Finalment, la seva defensa ha mostrat sorpresa pel fet que el jutge hagi "canviat d'opinió de sobte" i hagi citat els investigats malgrat que digués "a principis d'abril" que no s'ho plantejava. "Les raons que tingui les desconec", ha afegit.

Molina, que ha estat l'única investigada en aquesta causa a declarar aquest dimecres davant el magistrat, únicament ha respost a les preguntes de la defensa.

DECLARACIONS PENDENTS

Per la seva banda, la sots-secretària jurídica de Vox, Marta Castro, ha confirmat en unes declaracions a la premsa en sortir de l'Audiència Nacional que Molina ha justificat "la seva activitat com a activista i pacifista" i que el seu coneixement de Tsunami es limitava al que tenia a través dels mitjans.

La citació de la dirigent d'ERC ha estat l'única que s'ha fet efectiva malgrat que, inicialment, el jutge va cridar a declarar en seu judicial la secretària general del partit, Marta Rovira, o el cap de gabinet de l'expresident del Govern Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.

Malgrat que el magistrat va suspendre la declaració de tots dos i la de l'empresari Oriol Soler sine die, va mantenir la citació de l'exsecretari d'Organització d'ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; l'empresari Josep Campmajó; el considerat tresorer de Tsunami Jaume Cabani i el dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que cap d'ells ha comparegut davant el jutge. El magistrat ara podria emetre una ordre de crida i cerca per iniciativa pròpia, o bé podrien ser les acusacions particulars les que ho sol·licitin.

Tot això en la causa en què García-Castellón investiga el suposat paper de la plataforma independentista en els aldarulls que es van produir després de la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders del procés l'octubre del 2019.