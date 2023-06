Marta Fernández (Vox) presidirà les Corts d'Aragó després de l'acord amb el PP

SARAGOSSA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada electa de Vox Marta Fernández presidirà les Corts d'Aragó durant la XI Legislatura després de l'acord assolit dijous a la tarda amb el PP per a la Mesa de la cambra aragonesa, en espera d'acabar de tancar definitivament un acord de governabilitat.

Precisament, el vicepresident de Vox, Jorge Buxadé, i la portaveu d'aquest partit al Senat, María José Rodríguez de Millán, visitaran el Palau de l'Aljaferia aquest divendres.

En una nota de premsa, Vox ha assenyalat que el PP i Vox van tancar l'acord dijous a la tarda. "L'acord entre les dues formacions és fruit i expressió d'una majoria de canvi que s'ha manifestat a Aragó en les eleccions del passat 28 de maig", han manifestat.

"Vox, com a tercera força política a la Comunitat d'Aragó, ja havia manifestat la voluntat d'estar representat a la Mesa de les Corts, per respecte als seus votants".

Vox ha deixat clar que amb aquest acord "no es parla de la investidura" de Jorge Azcón (PP) com a president del Govern d'Aragó, i han afegit que els dos partits mantindran amb discreció les negociacions per a un acord de governabilitat. "Ara toca començar la XI legislatura i aquest acord possibilita l'inici d'una majoria de canvi a Aragó", han conclòs.