El Rei envia un telegrama de condolences a Mohammed VI i trasllada el seu suport a les famílies de les víctimes

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Felip VI ha enviat un telegrama al Rei del Marroc, Mohammed VI, per traslladar-li les seves condolences per les víctimes causades pel terratrèmol que ha tingut lloc al sud del seu país i mostrar el seu suport a totes les persones afectades i al "benvolgut poble marroquí", després d'un sisme que ha provocat almenys 820 morts i 670 ferits.

Ha encapçalat el telegrama amb les paraules "Majestat, benvolgut germà" i expressa la seva "desolació" pel "violent terratrèmol" que ha afectat la localitat d'Ighil i al sud-oest del país veí, provocant "un elevadíssim nombre de víctimes mortals i ferits".

"Desitjo fer-vos arribar, en el meu nom, en el del Govern central i en el del poble espanyol, el nostre més profund sentiment de dolor per les terribles conseqüències d'aquest desastre així com les nostres condolences més sentides", diu el text, recollit per Europa Press.

Segons detalla, la Reina Letizia s'uneix a les seves paraules i tots dos expressen la seva "solidaritat més sincera amb el benvolgut poble marroquí", el seu "suport, estima i proximitat a les famílies de les víctimes en aquests moments de duel i incertesa" així com els seus "millors desitjos per a una ràpida i completa recuperació de tots els ferits".