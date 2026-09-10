El Marroc critica que se'l continuï assenyalant sense proves i qüestiona que no es retornin els migrants

Antonio Sempere - Europa Press - Arxiu
MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors del Marroc ha publicat un llarg comunicat en el qual qüestiona que se segueixi assenyalant al regne alauita en relació amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta quan no hi ha cap dada en contra seva i que encara no s'hagi retornat als qui van entrar.
"Per què es manté la crítica contra el Marroc quan cap dada, cap fet ni cap informe estableix cap implicació de les autoritats marroquines?", es pregunta el Ministeri.
Així mateix, pregunta pel motiu pel qual no s'hi ha retornat els migrants en situació irregular malgrat que el Govern marroquí "s'ha compromès oficialment a readmetre'ls" i en el cas dels menors no acompanyats se'ls manté "lluny de les seves famílies quan el Marroc ha demanat repetidament la seva retornada".