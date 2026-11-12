Marlaska ordena a la Policia Nacional obrir una investigació per les càrregues policials durant la vaga

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instat el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo Piqueras, a obrir "investigacions específiques" sobre les actuacions policials durant la vaga general, segons han informat fonts del departament ministerial.
"Aquestes investigacions es duran a terme amb independència de la pròpia inspecció interna a la qual la Policia Nacional sotmet totes les seves actuacions per avaluar-ne l'adequació a les normes vigents", assenyalen les mateixes fonts.
A més a més, el ministre d'Interior ha donat l'ordre que, d'ara endavant, no es faci servir gas pebre en els dispositius per controlar les manifestacions.
El balanç que en fa el Ministeri d'Interior és que aquest dimecres fins a les 23:00 hores, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van informar de 1.144 incidències relacionades amb la jornada de vaga general, en què tots dos cossos van practicar un total de 47 detencions.
Els arrestos es distribueixen en 20 detinguts a Madrid; 6 a València; 4, a Màlaga; 4 més a Almeria; 3, a Granada; 2, a Zamora; 3 a Castelló; 1 a Navarra, i 1 més a Valladolid, La Rioja, Alacant i La Corunya. No obstant això, aquestes xifres són provisionals i no inclouen dades de Catalunya ni del País Basc.