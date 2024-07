Marlaska es mostra "convençut" que hi haurà acord a Catalunya per investir a Illa

"Hi ha motius per ser optimista" assegura el ministre d'Interior



MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha mostrat "convençut" davant d'un possible acord a Catalunya amb vista a la investidura del secretari general del PSC, Salvador Illa, per presidir la Generalitat.

"Estic absolutament convençut que aquest acord de progrés es va a materialitzar perquè no dubto que tots els partits progressistes a Catalunya tenen un únic objectiu clar, que és seguir avançant en la pau i en el desenvolupament de Catalunya", ha asseverat abans de concloure que "hi ha raons per ser optimista".

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans de comunicació abans de presidir la reunió de seguiment de l'Operació Passo de l'Estret, a la seu de la Direcció general de Protecció Civil i Emergències, a Madrid

D'altra banda, el ministre ha titllat d'"impertinent i innecessària" la declaració del president del Govern, Pedro Sánchez, en qualitat de testimoni a petició del jutge Juan Carlos Peinado, encarregat del procés d'instrucció contra l'esposa del líder socialista, Begoña Gómez, que es troba investigada per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció en els negocis. "És retorçar la llei", ha mantingut sobre el procés d'instrucció dut a terme per Peinado.

CRÍTIQUES A PEINADO

"És retorçar la llei amb un propòsit que no és el de l'aplicació de la llei en un Estat de dret", ha explicat el titular de la cartera d'Interior en ser preguntat sobre que el jutge hagi denegat que la declaració de Sánchez anés per escrit.

En aquest sentit, malgrat haver mostrat el seu "respecte per les resolucions judicials", Marlaska ha expressat que la declaració de Sánchez, que finalment es produirà aquest dimarts en la Moncloa, és "impertinent i innecessària" per al procés judicial.

Així mateix, ha mantingut que, en el cas de produir-se, "és indiscutible que hauria de ser per escrit" a causa que el mateix jutge instructor, segons ha dit, "reconeix en les seves pròpies resolucions que l'estatus del president del Govern és inextensible".

En la mateixa línia, ha explicat que al seu judici la instrucció duta a terme pel jutge Peinado és "absolutament improcedent" i d'"instrucció proactiva". "És el paradigma del que no deu ser una instrucció judicial, és una instrucció absolutament proactiva i que manca d'un objectiu d'investigació cert i concret com s'exigeix", ha sentenciat.