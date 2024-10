Marlaska no va sospitar d'Ábalos i diu que Interior no té vinculacions amb la trama

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assenyalat aquest dijous durant la seva compareixença davant la comissió Koldo del Senat que no va sospitar de l'exministre José Luis Ábalos per la seva possible relació amb algun "negoci tèrbol", a més de reiterar que "no hi ha cap vinculació de ningú" d'aquest departament ministerial amb la trama presumptament corrupta.

"No hi ha cap vinculació de ningú del Ministeri d'Interior amb la trama", ha assenyalat Grande-Marlaska, que també ha contestat a les preguntes de María del Mar Caballero, senadora d'UPN, que "no va tenir mai la sospita que Ábalos pogués estar en un negoci tèrbol".

Marlaska ha assenyalat que "no li consta" que se sabés res abans de les detencions relacionades amb la trama de presumpta corrupció i s'ha remès a les explicacions que va donar dimecres el president del Govern central, Pedro Sánchez, sobre els motius pels quals va destituir Ábalos.

Sobre l'exposició raonada elevada al Suprem que apunta a la relació d'Ábalos amb la trama en què van ser detinguts Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama, Marlaska ha dit que García el coneixia d'actes "institucionals", sense reunir-s'hi mai, i amb De Aldama ni s'han vist.

Respecte a la imputació a Ábalos arran dels informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil remesos a l'Audiència Nacional, el ministre d'Interior ha mostrat respecte per les resolucions judicials, que "ni el sorprenen ni el deixen de sorprendre".

"No vaig tenir mai la sospita que pogués estar en un negoci tèrbol", ha dit sobre Ábalos, després d'afegir que "si pot fer mal a algú la imputació del Suprem és als qui compartim govern".

Marlaska també ha assenyalat que no s'ha llegit els informes de l'UCO i que el coneixement que té del cas Koldo és pel que s'ha publicat en els mitjans de comunicació i per les notes de premsa.

El ministre ha tornat a defensar la contractació de mascaretes amb l'empresa Soluciones de Gestión, implicada en el cas Koldo, ja que es va fer en un "procediment de compra sense cap incidència en el desenvolupament d'aquest contracte pel que fa al Ministeri d'Interior", al marge de si "algunes persones" van cometre alguna irregularitat.