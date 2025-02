Marlaska defensa la "discreció" en el diàleg amb Junts: Si hi ha pacte en immigració serà "en el marc constitucional"

MELILLA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitat valorar les condicions de Junts per al seu suport en diversos assumptes al Govern central a canvi del traspàs de competències a Catalunya en matèria d'immigració i el control de fronteres amb els Mossos d'Esquadra, perquè "la discreció ha de marcar les negociacions", si bé ha deixat clar que tot el que s'acordi "ha de ser en el marc constitucional".

Durant una visita a Melilla aquest dimecres per presentar la instal·lació a la ciutat autònoma de la 'frontera intel·ligent', Fernando Grande-Marlaska ha assenyalat que "quan hi ha una negociació --i ho diu tant el president del Govern central com també la vicepresidenta primera i tot l'executiu-- cal ser discret".

El ministre, en una declaració a la frontera de Beni Ensar, la que separa Melilla del Marroc, ha afegit que "quan l'acord s'assoleixi, serà el moment de la transparència i d'exposar-lo tal com és", en línia amb el que va expressar dimarts la ministra portaveu, Pilar Alegría, després del Consell de Ministres.