Marlaska, davant de la citació del PP al Senat pels incendis: "És una obligació i un deure"

Les condicions climatològiques per frenar els incendis són "bastant més favorables"
BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acceptat la citació del PP en el Senat per donar explicacions sobre la gestió dels incendis forestals: "Les compareixences davant de la sobirania popular, davant dels representants de la sobirania popular, evidentment, és una obligació i un deure".
En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', recollida per Europa Press aquest dijous, Marlaska ha acceptat la citació, encara que ha reiterat que "des del minut 1 han estat tots els mitjans que han requerit les diferents comunitats autònomes" al Govern central.
Així mateix, ha lamentat la "política de terra arrasada" que està utilitzant el PP davant de les tragèdies mediambientals, ja que genera, al seu judici, una desvinculació de la societat cap a les institucions.
"L'únic que surt amb un benefici clar (d'aquesta política) és la ultradreta i això no només ho estem veient a Espanya, sinó desgraciadament en altres països europeus", ha analitzat Marlaska, que ha considerat que el més important és la coordinació i la prevenció.
SISTEMA DE PROTECCIÓ CIVIL "ROBUST"
El ministre ha explicat que les condicions climatològiques a la zona dels incendis han canviat en les últimes 24 hores i "són bastant més favorables" per poder fer front als 18 incendis que hi ha actius actualment.
En aquest sentit, ha defensat les competències que tenen les comunitats autònomes per fer front a aquest tipus d'emergències i ha reivindicat que Espanya té un sistema de protecció civil "robust" que és un exemple a Europa i que està al servei de tot el territori.
A més, ha assegurat que des del 12 d'agost es va sol·licitar oficialment la col·laboració del mecanisme europeu i els avions francesos estaven actuant en territori espanyol el 14 d'agost.