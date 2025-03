Marlaska continua pensant "el mateix" sobre l'acord amb Junts: "No hi ha cessió en fronteres i flux migratori irregular"

MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dilluns que "continua pensant el mateix" després de l'acord entre el PSOE i Junts ja que, segons ha dit, "no hi ha cessió sobre el control de fronteres i els fluxos migratoris irregulars".

"No hi ha cap cessió en el control de fronteres i tampoc no hi ha cap cessió en el control dels fluxos migratoris irregulars, subratllo, fluxos migratoris irregulars", ha apuntat en resposta a la premsa després de la commemoració del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, al Museo Arqueológico Nacional.

El ministre ha comentat que el que vol dir és que "la Policia Nacional i la Guàrdia Civil continuaran fent les funcions que desenvolupen a les fronteres un cop s'aprovi la llei", ja que els Mossos d'Esquadra assumiran funcions complementàries dins un acord que suposa un avenç en l'"autogovern" de Catalunya.

"La Policia Nacional serà qui acordarà qui entra i qui surt del territori nacional i, per ser molt expressiu, serà qui posarà el segell als passaports", ha afegit Marlaska preguntat per si ha canviat d'opinió després de negar al setembre que el control de fronteres i sobre fluxos migratoris fossin susceptibles de ser transferits o delegats.