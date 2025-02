Marlaska i Bolaños demanen "no fer cas" al gihadista del 17A

CADIS 14 febr. (EUROPA PRESS) -

Els ministres d'Interior i de Justícia, Fernando Grande-Marlaska i Félix Bolaños, respectivament, han coincidit aquest divendres a l'hora de demanar "no fer cas" al que va dir dijous al Congrés dels Diputats Mohamed Houli Chemlal, que compleix condemna a la presó pels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils (Tarragona) de l'agost del 2017.

En una atenció als mitjans abans de l'inici de la cimera contra el crim organitzat a Cadis, tots dos ministres han estat preguntats per la polèmica generada amb les crítiques d'altres grups parlamentaris i de col·lectius de víctimes després de permetre, a petició de Junts, que aquest terrorista sortís de la presó sota custòdia policial per declarar en la comissió d'investigació dels atemptats del 17A.

"Jo a un terrorista condemnat no li faria gaire cas en cap de les seves manifestacions", ha assenyalat Marlaska preguntat sobre per què el PSOE va permetre amb el seu vot que un gihadista acusés sense proves al Congrés el CNI d'haver permès que l'imam de Ripoll (Girona) muntés la cèl·lula que va acabar atemptant a Catalunya, encoratjant la teoria de la conspiració.

Bolaños, per la seva banda, ha compartit el que ha expressat Marlaska per subratllar que no s'ha de donar credibilitat al que digui algú que compleix condemna: "A mi em sembla que donar credibilitat a delinqüents no és un bon camí, i alguns haurien de començar-ho a aprendre", ha comentat el ministre de Justícia.

Mohamed Houli Chemlal compleix una condemna de 43 anys a la presó de Còrdova i dijous va ser traslladat al Congrés emmanillat per declarar en la comissió d'investigació del 17A, la qual cosa va motivar que el PP abandonés la sala en senyal de protesta.