Marlaska assegura que prefereix el dispositiu de la Policia Nacional en la Vuelta que les càrregues de l'1-O

MADRID 17 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterat aquest dimecres al Congrés que ell s'estima més el dispositiu de seguretat de la Policia Nacional diumenge passat en la Vuelta, que va deixar 22 agents ferits als quals ha desitjat una ràpida recuperació, que les càrregues policials que van provar d'evitar el referèndum de l'1-O del 2017 a Catalunya, quan governava el PP.
"Prefereixo aquestes forces de seguretat de l'Estat, que no el que van fer vostès a Barcelona el 2017 on els van abocar a una situació absolutament difícil per no aconseguir res", ha assegurat Marlaska en la sessió de control en resposta a les crítiques de la diputada del PP Sofia Acedo Reyes per "cridar a la violència".
En línia amb el que es va dir dimarts al Senat, Marlaska ha reiterat a la cambra baixa que el dispositiu de seguretat de la Vuelta "va compaginar" la seguretat dels corredors i el públic amb el dret a la manifestació "contra el genocidi del Govern d'Israel".
"Em sento orgullós d'unes forces i cossos de seguretat de l'Estat que diumenge passat van saber compaginar perfectament la resposta a una minoria de violents, però garantint el dret a la manifestació d'una majoria que s'enfrontava al genocidi del Govern d'Israel", ha exposat.
Dit això, ha aprofitat per desitjar que es recuperin els 22 agents ferits en el dispositiu de diumenge de la Vuelta a Madrid.