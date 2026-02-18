Marlaska assegura que dimitirà si la víctima de la presumpta agressió sexual del DAO diu que es va sentir desprotegida

Els diputats del PP demanen la renúncia del ministre a crits i els socialistes fan costat al titular d'Interior amb aplaudiments
MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dimecres que dimitirà si la víctima que ha denunciant una agressió sexual contra el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, José Ángel González, assegura que s'ha sentit desprotegida.
"De l'única persona que jo podré acceptar qualsevol crítica és de la pròpia víctima. Si no s'ha sentit protegida o ha entès que aquest ministre l'ha fallat en algun sentit, evidentment jo sí que renunciaré", ha assenyalat Marlaska en la sessió de control del Congrés.
El ministre s'ha pronunciat d'aquesta manera en una acalorada sessió en què els diputats del PP han demanat reiteradament que dimiteixi a crits donant cops als escons i els socialistes han replicat amb un llarg aplaudiment en senyal de suport al ministre d'Interior.
En concret, el PP ha acusat Marlaska de conèixer la denúncia de la víctima sobre la presumpta agressió sexual del número dos de la Policia Nacional i tapar-ho, cosa que ha negat i ha arribat a amenaçar amb querellar-se per calúmnies contra qui sostingui que va encobrir el DAO.
"Fins aquí hem arribat, vostè no pot continuar ni un minut més", ha exposat la diputada del PP Miriam Guardiola per carregar amb duresa contra Marlaska. "Ha de dimitir avui perquè vostè ha permès que un presumpte violador estigui al capdavant de la Policia Nacional; el seu amic, la seva mà dreta, el seu braç executor, un assetjador", ha afegit.
DESCONEIXIA LA DENÚNCIA I HI HA UN ALTRE COMISSARI APARTAT
En arribar al Congrés i davant la premsa, Marlaska ja ha avançat que no havia sabut res d'aquesta denúncia fins dimarts a la tarda, i ha recordat que així ho ha manifestat l'advocat de la víctima i que cap sindicat de la Policia Nacional en tenia constància.
"Al mínim coneixement d'una circumstància d'aquesta gravetat, se li hauria demanat la renúncia i el cessament immediat, com es va fer ahir", ha dit Marlaska, després de defensar que van actuar amb contundència i que també s'ha format un expedient, a més d'apartar un altre comissari assessor de l'exdirector adjunt operatiu, Óscar San Juan González, per participar en les pressions cap a la denunciant.
"Ara és el moment de la justícia i també de tot el suport, evidentment, a la víctima", ha sostingut el ministre d'Interior als passadissos de la cambra baixa, abans de començar la sessió de control.