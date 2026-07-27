Marlaska adverteix que dimecres empitjoraran les condicions a Àvila i Madrid

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dit aquest dilluns que la situació d'emergència pels greus incendis que afecten la província d'Àvila i la Comunitat de Madrid està controlada, tot i que avancen "a poc a poc" perquè les condicions climàtiques "no ajuden".
En aquest sentit, ha subratllat que entre aquest dilluns i dimarts seran "centrals" perquè a partir de dimecres les condicions climàtiques canviaran i seran encara més desfavorables. Les temperatures pujaran, hi haurà menys humitat i s'esperen més ràfegues de vent, ha advertit.
Tot i que en aquest moment les condicions tampoc no són "les més favorables", el ministre ha assenyalat que permeten als serveis d'extinció "ser proactius a l'hora d'avançar per dominar l'incendi" i, per tant, ha posat èmfasi en els treballs de les pròximes 48 hores.
En unes declaracions als mitjans des del post de comandament avançat a Navalcarnero (Madrid) ha recalcat que hi ha gairebé 3.000 efectius treballant en tot el marc de l'incendi i gairebé un miler de mitjans terrestres fluvials i aeris.
"Cal ser positius, hi estem treballant, tenim control sobre l'emergència i tenim els mitjans, però també cal reconèixer que anem a poc a poc perquè les circumstàncies climatològiques no ens estan ajudant en absolut", ha exclamat.