Markus Haupt, confirmat com a CEO de Seat i Cupra

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Seat i Cupra ha confirmat Markus Haupt com a CEO de les dues marques amb efecte immediat, informa l'empresa en un comunicat aquest dijous.
Haupt ja ocupava de manera interina el lloc des del passat 1 d'abril, i ara assumeix el càrrec de manera permanent "amb el suport total del comitè executiu".
El president del consell d'administració, Thomas Schäfer, ha destacat que Haupt té més de 20 anys d'experiència dins el grup Volkswagen i ha assenyalat "el seu profund coneixement en producció, logística i planificació estratègica".