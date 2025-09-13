Mario García deixa la presidència provincial del PP de Tarragona i se centrarà a Salou

TARRAGONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del grup municipal del PP a Salou (Tarragona), Mario García, ha anunciat aquest dissabte que deixa la presidència provincial del PP a Tarragona per "concentrar els seus esforços a l'Ajuntament de Salou".
"Salou necessita un canvi i el PP està preparat per liderar-lo. El meu compromís és absolut", ha assegurat García, segons explica aquest dissabte el partit en un comunicat.
García ha afegit que Salou és un municipi "prioritari per al PP" i ha defensat focalitzar els recursos a aconseguir l'alcaldia.
"Tenim un projecte per a Salou, tenim l'experiència i l'equip per complir-lo, i ara és el moment de fer el pas definitiu", segons García.
Des de la direcció autonòmica i central del PP han agraït a García la seva "capacitat de lideratge i la seva contribució a l'enfortiment del projecte popular a la província".