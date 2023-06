Marín (PSC) agraeix la "confiança" d'Illa en proposar-la com a senadora

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha agraït aquest dijous la "confiança" del primer secretari del PSC, Salvador Illa, en proposar-la com a senadora per designació autonòmica.

"Aprofitaré per posar veu al Senat de la realitat de les nostres ciutats. I L'Hospitalet seguirà sent, com sempre, la meva prioritat", ha subratllat en una missatge al seu compte de Twitter recollit per Europa Press.

Poc abans, Illa havia elogiat l'experiència en la gestió municipal i la trajectòria de servei públic de Marín, que no repetirà com a presidenta de la Diputació de Barcelona.