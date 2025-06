María Pozuelo (Podem), oberta a futures aliances si no implica "diluir" el projecte

Aposta per consultar a la militància sobre possibles coalicions en les municipals del 2027

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata a coordinadora autonòmica de Podem Catalunya i exsecretària d'Organització del partit, María Pozuelo, ha assegurat que, si guanya les primàries del partit el resultat de les quals se sabrà dissabte, està oberta a dialogar sobre futures aliances electorals "sempre que no impliqui sacrificar l'autonomia política ni diluir" el projecte.

"Potser massa vegades ens hem vist diluïts en aquests acords anteriors", ha lamentat en unes declaracions a Europa Press, després de defensar que Podem Catalunya ha actuat amb molta més generositat de la que ha rebut dels seus socis, en al·lusió als Comuns.

Ha sostingut que aquesta generositat "va ser resposta massa vegades amb les lògiques pròpies dels partits tradicionals, que tendeixen a convertir-se en una finalitat en si mateixos", després d'afirmar que no oblidaran l'expulsió --textualment-- dels regidors dels grups municipals de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat (Barcelona) per part dels Comuns.

Pozuelo ha afirmat que treballarà perquè Podem torni a tenir representació al Parlament, ja que considera que hi ha una part de la societat catalana que se sent òrfena i sense representació institucional, i ha destacat que, "per no cometre els mateixos errors", la seva formació ha de tenir veu pròpia, sense ingerències externes, en les seves paraules.

COHERÈNCIA POLÍTICA

Si ella lidera Podem Catalunya, s'ha compromès a que no hi hagi pactes electorals des de la lògica de càlculs numèrics, i ha subratllat que això no ha de prevaler sobre la coherència política: "El 'malmenorisme' nosaltres no el veiem compatible amb el nostre projecte".

De cara a les eleccions municipals del 2027, Pozuelo s'ha mostrat partidària de consultar a la militància de cada municipi per decidir si presentar-s'hi en solitari o en coalició, i ha definit com "poc probable" que hi hagi un acord general per presentar-se conjuntament a tots els ajuntaments, tot i que ha insistit que respectarà el que decideixin els militants.

En relació amb unes eventuals eleccions autonòmiques, la candidata morada ha apostat per no limitar-se "a pactes només amb determinades formacions", i ha defensat buscar acords més amplis que incloguin els moviments socials.

Ha destacat que està oberta a dialogar "amb altres partits d'esquerres, no només amb els Comuns", i ha reiterat que Podem mirarà de consolidar-se i tenir una veu pròpia amb l'objectiu d'aconseguir tornar a tenir representació a la cambra catalana.