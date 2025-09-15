Maria Mercè Martorell, nova presidenta del PP de Tarragona

TARRAGONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Maria Mercè Martorell ha estat elegida com a nova presidenta del PP de Tarragona, la qual relleva així el fins ara president i regidor de l'Ajuntament de Salou (Tarragona), Mario García.
La direcció nacional del partit a Madrid ha renovat aquest dilluns en el Comitè Executiu Nacional diverses presidències per "continuar consolidant i ampliant el projecte polític a Catalunya", informa la formació en un comunicat.
Martorell ha destacat que el projecte que lideren el president de la formació, Alberto Núñez Feijóo, i el Partit Popular "defensa la política útil, la gestió, la sensatesa i donar solució als problemes del dia a dia de tota la societat tarragonina, catalana i espanyola".
"Tot l'equip del PP treballa perquè Feijóo arribi a La Moncloa com més aviat millor", ha afirmat.
A més a més, ha afegit que Tarragona "s'ha vist especialment perjudicada per les polítiques equivocades dutes a terme i la manca d'inversió al territori", en el que ha qualificat com una etapa fosca.