María Jesús Montero: "Tenim la seguretat que es pot desenvolupar el projecte de pressupostos"

Abordaran amb el Govern la "suficiència de recursos", però no reformaran el model de finançament autonòmic



BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha dit que el Govern central té la seguretat que es podran desenvolupar els pressupostos generals de l'Estat per al 2024 malgrat que el PP rebutgi la senda de dèficit al Senat: "Tenim la seguretat que es pot desenvolupar el projecte de pressupostos".

"És una manera del PP d'intentar posar pedres al camí, tot i que sigui apuntant cap a les seves pròpies administracions territorials", ha retret en una entrevista a 'El Periódico', recollida per Europa Press aquest diumenge.

Preguntada per si reformaran la llei d'estabilitat per eliminar la possibilitat de veto del Senat, ha respost: "És una legislació que té més d'una dècada i que va aprovar el PP amb majoria absoluta. En cap altra llei el Senat està en igualtat de condicions amb el poder legislatiu del Congrés. Hi ha una situació excepcional i potser en el futur estaria bé que no existís".

Ha assegurat que convocarà molt ràpid el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per traslladar a les comunitats els objectius de dèficit per al 2024 i que el seu objectiu és "portar tan aviat com sigui possible al Consell de Ministres el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat".

"Em crida l'atenció que es doni per fet que el PP impedirà (al Senat) l'aprovació dels objectius d'estabilitat per al conjunt de subsectors. Impedirà, per intentar perjudicar el Govern central, que la resta d'administracions puguin elaborar els comptes?", s'ha preguntat.

CONDONACIÓ DEL DEUTE

Sobre els criteris per estendre la condonació parcial del deute de Catalunya a la resta de comunitats, ha detallat que s'han d'estudiar i que "estan implícits dins l'acord en el càlcul de com aquest diferencial de recursos que no va arribar va afectar el deute".

"Hem de començar una ronda amb totes les comunitats que permeti fixar les quantitats. No se sotmet a avaluacions subjectives, té la seva metodologia. Les xifres que apareixen en l'acord amb Catalunya són aproximades i haurem d'ajustar fins l'últim euro", ha afegit.

Ha considerat que cal un important lideratge a l'interior dels partits per reformar el sistema de finançament autonòmic, cosa que segons ella el PSOE sí que té, però el PP no: "El PP no té en aquest moment un lideratge fort per part del senyor Feijóo".

REUNIONS SOBRE "LA SUFICIÈNCIA DE RECURSOS"

Ha negat que l'acord PSOE-ERC inclogui crear una comissió bilateral entre Govern central i Generalitat per tractar el finançament, i ha aclarit que amb Catalunya i amb aquells territoris que tenen una situació d'endeutament especialment important mantindran "reunions bilaterals per parlar de la suficiència de recursos".

"Però en cap cas per abordar una reforma del model de finançament autonòmic de règim general bilateralment. Un model de finançament autonòmic, que ningú es confongui, s'ha de votar al Congrés", ha remarcat, afegint textualment que el Govern central trobarà un encaix territorial de Catalunya a Espanya per a les pròximes dècades.