María Jesús Montero, sobre si Ábalos ha de deixar l'escó pel cas Koldo: "Jo sé el que jo faria"

CADIS, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Govern central, ministra d'Hisenda i sots-secretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha evitat aquest divendres dir explícitament si l'exministre de Foment José Luis Ábalos hauria de renunciar a l'escó al Congrés pel cas del seu exassessor Koldo García, si bé ha remarcat que ella sap el que ella faria si ocupés el lloc de qui va ser el seu company en el Consell de Ministres.

"No puc dir el que el senyor Ábalos vol fer o deixarà de fer, jo sé el que jo faria", ha respost en el torn de preguntes d'una trobada informativa organitzada pel Grupo Joly a Cadis, a la pregunta de si creu que Ábalos ha de continuar ocupant l'escó després de saber-se que Koldo García, investigat per una trama de presumptes comissions en els contractes subscrits per comprar mascaretes durant la covid-19.

La vicepresidenta ha dit que no coneix el sumari del cas, del qual dijous es va aixecar el secret, però "sembla que no hi ha cap retret penal o de delicte" que es pugui atribuir a Ábalos i, "per tant, li correspon a ell prendre qualsevol decisió en aquest sentit", ha dit.

"Jo sé el que jo faria. No puc dir el que el senyor Ábalos vol fer o deixarà de fer, jo sé el que jo faria", ha afegit Montero, que a la pregunta del moderador del fòrum sobre si ella "deixaria l'escó" ha respost: "vostè sap el que jo faria".

Així mateix, la dirigent socialista ha subratllat que "les investigacions estan en curs", i després de l'aixecament del secret de sumari "tindrem l'ocasió de poder saber l'abast d'aquestes investigacions".

En tot cas, Montero ha expressat el seu "rebuig i repulsa total a qualsevol actuació que en els moments de la pandèmia, quan es moria la gent, s'hagi pogut aprofitar la conjuntura per enriquir-se" o per "atresorar patrimoni".