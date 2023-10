María Jesús Montero i Santos Cerdán acompanyen Sánchez en les reunions amb Bildu i Junts

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, està reunit en aquests moments amb els portaveus d'EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, i al Senat, Gorka Elejabarrieta, i l'acompanyen la ministra d'Hisenda en funcions i sots-secretària general del PSOE, María Jesús Montero, i el secretari d'Organització i diputat per Navarra, Santos Cerdán.

Els números dos i tres del partit estan amb Sánchez en aquesta reunió, la primera que manté Sánchez en persona amb la formació basca i també seran presents a l'altra cita del dia, la trobada amb la portaveu de Junts Míriam Nogueras que està previst que arrenqui a les 11.30 hores.

Sánchez ha arribat aquest divendres al Congrés dels Diputats en solitari, poc després de les 9 del matí, gairebé mitja hora abans de l'hora prevista per a l'arrencada de la reunió amb Bildu. Minuts abans ho feia Cerdán i poc després ha arribat Montero.

Amb aquestes dues reunions, Sánchez posa fi a la ronda de contactes amb els grups parlamentaris prèvia a la sessió d'investidura, que encara no té data. Tampoc no està previst que la data de la votació se sàpiga aquest divendres, perquè el PSOE ha assenyalat que no es fixarà fins que hi hagi un acord amb els grups.

Al llarg d'aquestes dues últimes setmanes, en les quals Sánchez s'ha reunit amb tots els grups amb representació parlamentària excepte Vox, ha assistit a alguna de les trobades amb col·laboradors pròxims.

En concret, Montero va anar a les reunions amb el PNB i amb Coalició Canària i el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, es va afegir a la trobada amb el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián.