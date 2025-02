María Jesús Montero, protagonista del ple del Congrés després del seu xoc amb Treball per la tributació del SMI

El PP vol preguntar a Yolanda Díaz si "li val la pena continuar sent ministra" i que Pilar Alegría digui de qui és portaveu

MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, torna aquesta setmana al Congrés després del xoc amb el Ministeri de Treball que dirigeix la líder de Sumar, Yolanda Díaz, per la tributació del salari mínim interprofessional (SMI). La dirigent socialista, que fa una setmana va ser baixa d'última hora per una baixa mèdica, haurà de fer front ara a les preguntes de PP, Vox, Junts i Podemos sobre la política fiscal de l'executiu.

El dimarts passat es va obrir una bretxa en el si del Govern central després de la decisió de Montero d'aplicar tributs a la pujada del SMI malgrat el desacord de Díaz. Una discrepància que es va visibilitzar fins i tot a la roda de premsa de l'últim Consell de Ministres del dimarts passat amb la ministra portaveu, Pilar Alegría.

Des d'aleshores, la vicepresidenta Montero no ha aparegut per la cambra baixa ja que per a la sessió de control del dimecres passat va haver de cancel·lar tota la seva agenda per malaltia. Per això, haurà d'afrontar aquesta setmana a la sessió parlamentària de dimecres totes la preguntes pendents i les noves presentades tant per l'oposició com per alguns dels seus socis.

PODEMOS I JUNTS TAMBÉ POSEN EL FOCUS EN LA TRIBUTACIÓ

Diversos membres del PP tenen intenció de preguntar a Montero sobre aquest assumpte: el portaveu econòmic dels populars, Juan Bravo, li vol demanar a la dirigent socialista que expliqui si l'escut social del Govern central era això, mentre que la secretària general, Cuca Gamarra, li vol preguntar que si "pensa fer res perquè les famílies deixin de perdre poder adquisitiu".

El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, i la sotssecretària general d'Educació i Salut, Ester Muñoz, faran servir els seus torns de paraula per conèixer si Montero "creu que els ciutadans mereixen una ministra com vostè" i "quina és la política d'ajornament de deutes del Ministeri d'Hisenda", respectivament.

El portaveu econòmic de Vox, José María Figaredo, posarà el focus en la política fiscal de l'executiu intentant preguntar a Montero si "canviarà la política fiscal del govern el 2025".

Tot i que no només l'oposició vol preguntar a Montero per l'assumpte, el diputat de Junts Josep María Cruset vol dirigir-se a la vicepresidenta perquè li expliqui "com justifica el govern l'augment d'impostos que pateixen els ciutadans en el context econòmic actual".

Per la seva banda, la secretària general de Podemos, Ione Belarra, li demanarà saber "quins canvis pensa executar en la política fiscal el govern a la llum dels beneficis desorbitats de la banca i del nou context internacional als Estats Units".

SUMAR NO ÉS COM PODEMOS

Però Montero no serà l'única que rendeixi comptes al Congrés sobre aquest assumpte, el portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, vol que la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, expliqui dimecres vinent davant del ple de la cambra si "li val la pena continuar sent ministra" després dels seus xocs amb ministres socialistes.

Dimecres passat, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja li va deixar anar a Díaz també a la sessió de control que a l'exvice-president primer i exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, "no li haurien colat" el que Hisenda li acabava de colar a ella. I és que en opinió del PP Sánchez té una vicepresidenta "dòcil" i "fa negoci d'això". "És una vicepresidenta de 'm'enfado i no respiro'", comenten amb ironia fonts populars a Europa Press.

És més, des de Génova sostenen que l'últim xoc entre els dos partits de l'executiu ha posat de manifest que Díaz i els també ministres de Sumar, Ernest Urtasun i Pablo Bustinduy, no són els dirigents de Podemos que van ocupar ministeris al primer govern de coalició: Iglesias, i les encara dirigents morades Ione Belarra i Irene Montero.

En aquest context, també aprofitarà per furgar en el xoc intern del Govern central a compte de la tributació del SMI, el portaveu nacional del PP, Borja Sémper. Si escau, es vol dirigir a la portaveu governamental i ministra d'Educació, Pilar Alegría, perquè aclareixi si "és portaveu de tot el govern o només d'una part".

Aquesta pregunta arriba arran que dimarts passat, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Alegría va negar en veu baixa, tot i que captada pels micròfons, l'afirmació que havia fet Díaz, queixant-se que s'havia assabentat per la premsa que finalment Hisenda havia optat per forçar la tributació del SMI, després de la seva pujada fins als 1.184 euros.