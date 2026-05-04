Montero creu que les classes mitjanes d'Andalusia estan "en risc" amb el PP

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
La secretària general del PSOE-A i candidata a la presidència de la Junta d'Andalusia en les eleccions del 17 de maig, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dilluns que les classes mitjanes d'Andalusia estan "en risc" amb el PP del líder autonòmic, Juan Manuel Moreno Bonilla, perquè creu que segueix el full de ruta del desmantellament i la privatització dels serveis públics d'altres països.
"A Andalusia ha crescut una classe mitjana perquè hi ha uns serveis públics que eviten que tu hagis de destinar gran part del teu salari a l'educació dels teus fills, a pagar una universitat privada, a la formació professional o a la salut. No només es tracta de justícia social", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, en la qual ha atribuït a l'executiu autonòmic l'augment de les pòlisses privades de salut.
Ha apuntat que els serveis públics no només interpel·len la justícia social, sinó que "directament van al cor" del dinamisme econòmic d'una part de la societat.
Preguntada per Vox i la 'prioritat nacional' en l'accés als serveis públics, ha assenyalat que les polítiques que Vox està acordant en altres territoris "amb més o menys intensitat ja s'experimenten a Andalusia", i ho ha exemplificat en que la regió no té un pla de lluita contra la violència de gènere.
Ha defensat la proposta del Govern central del nou model de finançament autonòmic i ha criticat que "alguns enyoren ser aquí en l'enfrontament permanent" perquè considera que sempre tenen un enemic extern al qual atribuir les culpes.