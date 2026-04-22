María Guardiola és investida presidenta de la Junta d'Extremadura amb el suport de PP i Vox

Jorge Armestar - Europa Press
MÈRIDA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PP, María Guardiola, ha estat investida aquest dimecres com a presidenta de la Junta d'Extremadura amb els vots a favor del PP i Vox.
La investidura de Guardiola ha tingut lloc aquest dimecres a l'Assemblea d'Extremadura després de més de tres hores de debat entre els grups parlamentaris i la candidata del PP, amb una votació, nominal i pública, per crida, en què ha obtingut la majoria absoluta en primera votació.
En concret, Guardiola ha obtingut el vot a favor de 40 diputats (29 del PP i 11 de Vox), mentre que els 25 restants (18 del PSOE i 7 d'Unides per Extremadura), hi han votat en contra.
El suport de Vox a Guardiola s'ha produït després que les dues formacions signessin un acord dijous passat per formar un govern de coalició, gràcies al qual Vox ocuparà la Conselleria de Serveis Socials, amb rang de vicepresidència, i la Conselleria d'Agricultura, a més del senador autonòmic.