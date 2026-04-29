Maria Eugènia Gay rebutja la despesa en armament i defensa "invertir en pau" i convivència

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Maria Eugènia Gay ha rebutjat la despesa en armament i ha defensat "invertir en pau, convivència i cohesió social per lluitar contra les desigualtats", en un col·loqui al Círculo Ecuestre aquest dimecres per debatre sobre el paper de la ciutat de Barcelona en l'era de la globalització, juntament amb la presidenta de World in Progress (WIP), Nina Khalatyan.
Quant a l'habitatge, Gay ha lamentat el pobre parc públic del qual es disposa actualment a la ciutat, tot i que ha recordat que és una de les prioritats del mandat actual, amb una inversió total de 240 milions d'euros.
També ha subratllat que una altra mesura per augmentar l'oferta a la ciutat és la revocació de les llicències per a pisos turístics, que aportaran 10.000 unitats més al mercat.
La regidora ha explicat que el consistori té previst invertir 1.800 milions d'euros per convertir la ciutat en una "referència de sostenibilitat" a través de polítiques com l'ampliació de carrils bici, les peatonalitzacions o l'aprofitament de l'aigua pluvial, com contempla el Pla Clima.
Ha afegit que gràcies a la recaptació de la taxa turística s'ha pogut invertir més de 100 milions d'euros que han servit per climatizar les escoles de la ciutat.